Découverte du site emblématique de Pénestin, la falaise de la Mine d'or

Tous les mardis à 12h16

Chaque semaine, RCF Sud Bretagne propose un temps d’évasion et de découverte, de partir à la découverte des espaces naturels du département du Morbihan, qu’ils soient en bord de mer ou en campagne, en forêt. Faites une plongée dans un univers sonore qui donne à voir une nature préservée et les hommes qui la font vivre, dans le souci du respect de l’environnement et d’un développement durable. Sous la forme d’un reportage, faire entendre un lieu, sa faune, sa flore et ceux qui le préservent.