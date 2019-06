Découvrez le village de Thines !

En Sud Ardèche, au milieu du relief escarpé des Cévennes, le village de Thines nous surprend par sa beauté toute en rigueur et simplicité.

Mme Bacconnier, présidente de l'association des amis de Thines nous accueille et nous guide dans la découverte d'un site grandiose, riche en histoire et architecture.



Pour visiter Thines s'adresser à l'office du tourisme Cévennes d'Ardèche aux Vans 0475372448 ou encore à l' association des amis de Thines 0475362210

mais également à la maison du Gerboul est un point informations,un espace artisans et librairie,expositions et boutique au 0475362210