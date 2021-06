Découvrez les « caligeottes », ou ateliers d'artisans à Lorry Lès Metz.

En studio, Marie-Christine Faust : peintre, plasticienne et céramiste (exposera avec ses nombreux invités au No.14 de la grande rue à Lorry-lès-Metz)

-Sam. 26 de 14-19h et Dim. 27 juin 10-19h Lorry-lès-Metz

7ème édition des Caligeottes : ateliers ouverts d'artistes et artisans.

Lorry-lès-Metz Centre (Grand rue et environs) Parking à l EPV Rue des Écoles

Au programme une multitude d'exposants : artistes, artisans...32 exposants dans 12 lieux atypiques !

Tous les 2 ans, les exposants présentent leurs travaux au public. A l'initiative de l'association ALCEA, cette manifestation festive met à l'honneur le savoir-faire lorrain.

Le terme "caligeottes", issu du patois lorrain signifie cabanes ou ateliers. Rencontrez les exposants et découvrir leurs talents dans des domaines variés : artistes peintres, sculpteurs, artisans d'art, photographes, céramistes, jardiniers, apiculteur, créateurs.