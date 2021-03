Dr Denis AGRET , Diplômé en Santé publique, Prévention, Éducation pour la santé

Médecine générale et Urgences, DIM MCO - HAD - SSR EHPAD. En 2020, il a été appelé pour intervenir dans plusieurs établemments en France. Il tente de décripter les chiffres de la mortalité liée au coronavirus.





Marine Perresse l'a sollicité au moment de son départ pour un circuit lui permettant d'aller à la rencontre des maires. Il sera dans l'Allier le 10 avril à Montluçon et le 11 avril à Vallon en Sully.