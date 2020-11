Département : un soutien digital pour les commerçants

Proxi courses

Dès le 30 novembre et jusqu'au 9 janvier, les commerçants pourront faire bénéficier leur client d'un service gratuit de livraison de marchandises non périssables sur l'ensemble du département. Les commerçants qui sont appelés à refaire leur vitrine pour exposer un maximum de produits. Si un client est séduit par l'un d'entre eux, il pourra appeler le commerçant et celui-ci pourra livrer par la Poste l'objet souhaité.

Ma Ville Mon Shopping

Déjà présente depuis 2017 par la Poste, la plateforme Ma Ville Mon Shopping a connu un regain d'intérêt avec le confinement. Elle accompagne les professionnels locaux dans le développement de la vente en ligne avec l’intégration des services attendus aujourd’hui par les consommateurs - achats en ligne 24h/24, livraison, réservation, click and collect, drive….

Afin de permettre un accès facilité, les commerçants de tout le département bénéficient dès à présent et jusqu'au 9 janvier de la gratuité des frais d’inscription et d’abonnement, mais également de frais de commissionnement à 0%. La livraison de proximité sera proposée gratuitement à leurs clients acheteurs sur cette même période.