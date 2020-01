Dépasser nos préjugés sur les évangéliques

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier, c'est la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Pour cette édition 2020, nous sommes plus particulièrement invités à réfléchir sur le thème de l’hospitalité en méditant cette phrase tirée du livre des Actes des Apôtres : "Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire." (Ac 28, 2)

Accueillir, ce n’est pas un simple devoir moral ou philanthropique c’est notre vocation à l’exemple du Christ qui a accueilli pleinement la volonté du Père, nous permettant d’y participer. Or, la volonté du Père c’est que les disciples de Jésus soient uns comme ils ont uns - "Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi." (Jn 17, 21)



Accueillir les autres confessions

Les différentes confessions qui constituent le christianisme sont le fruit d’un certains nombre de divisions au cours de l’histoire. Et si, sans nier nos divergences, nous faisions preuve d’hospitalité, les uns les autres ? Au sein de la grande famille du christianisme, pouvons-nous essayer de nous rendre plus proches de nos frères et sœurs d’autres traditions et d’accepter, en les connaissant davantage, de mettre de côté nos idées reçues ?



Les évangéliques suscitent la méfiance parmi les chrétiens

Ce défi de l'accueil nous est lancé en particulier vis-à-vis des chrétiens évangéliques. Au sein de la religion chrétienne, ils ont souvent mauvaise presse. Le courant évangélique connaît pourtant une forte expansion. Précisément, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous encourage à aller au-delà des idées reçues et à faire davantage connaissance avec un mouvement qui interpelle nos pratiques pastorales et missionnaires.