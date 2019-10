Olga Lachaise, journaliste, est contactée par un employé d'un sanatorium, car une patiente, Maria Koltchak, prétend avoir été témoin des crimes commis par la dictature stalinienne et condamnée a une peine de camp du Goulag. Olga consent à l'écouter, alos Maria lui accorde sa confiance au fur et a mesure de leurs rencontres, et ses années d'existence sous l'ère du "petit père des peuples" reprennent forme dans leur horreur toute entière.

Anne Battandier reçoit Isabelle Couriol, Libraire à la librairie de Paris à Saint Etienne qui nous propose aujourd'hui "Dernier printemps a Paris" de Jelena Bacié Alimpié traduit du serbo-croate par alain Cappon et paru chez Serge Safran. Il a été publié en 2014 en Serbie.



©sergesafranediteur.fr