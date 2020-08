"Derrière la toile" de Hervé Vincent-Viry

Né à La Bresse dans les Vosges, Hervé Vincent-Viry vit passionnément la peinture par ses toiles, ses fresques monumentales sur bâtiments publics et privés, ses décors pour les plus grandes scènes d'opéras de notre pays. Mais il écrit aussi du théâtre et des romans. Le nouveau : "Derrière la toile" nous projette dans l'univers fadscinant qu'est le sien en compagnie de Picasso, Monet, Cézanne et les autres... un livre passionnant à découvrir dans cette nouvelle émission Ouvrons Les Guillemets. René Vincent-Viry est l'invité de Gilles Laporte.