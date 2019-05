Fil rouge : Des alternatives pérennes



REMUSICALISER LE MONDE (par Martin Ferron) :

"La pollution des airs réduit nos intelligences… Mais souffle le Vent des alternatives pérennes."



BESOIN d’AILLEURS

La phagothérapie, thérapie efficace et naturelle contre les maladies d’origine bactérienne (Géorgie)



EN MUSIQUE

"Dedos de Oro", du groupe Plaza Francia Orchestra

Du souffle et des doigts en or en provenance d’Argentine et de Suisse…

Du métissage, à l’image de l’histoire humaine.



CHRONIQUE DU CONGO (Patrick KAHONDWA)

Des alternatives reliées à la cuisson et à la production énergétique.





Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation