Des Ames Simples Pierre Adrian

Au cœur d’une vallée, aux confins de la France, un homme tient là seul par sa foi. Au plus près des vies minuscules les bergers et les bêtes, les paumés et les vagabonds célestes, il accueille les histoires murmurées, les hommes en perdition.Des Ames Simples un livre de Pierre Adrian, présenté par Diane Sabatier.