Des aurores dans le brouillard



REMUSICALISER LE MONDE (Création radio de Martin Ferron)

« La pollution des airs réduit nos intelligences…

Mais Souffle le Vent des alternatives pérennes.»



BESOIN d’AILLEURS

Quand le « traitement bactériophagique »

fait reculer les maladies bactériennes



EN MUSIQUE

« Dedos de Oro » de Plaza Francia Orchestra

- musiques électro et sons traditionnels.

Du métissage en provenance d’Argentine et de Suisse…



CHRONIQUE DU CONGO

Patrick KAHONDWA nous fait découvrir deux initiatives

originales reliées à la cuisson et à la production énergétique.





Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation



Martin Ferron - MICROPHONE FRANCOPHONE

Emission 8 - 10e saison