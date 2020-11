Des choix nécessaires et douloureux au risque du sacrifice

Avec la Covid-19, tous – professionnels de santé comme citoyens lambda ­ nous avons été confrontés à une insuffisance des ressources matérielles, humaines, professionnelles. Des choix, voire des sacrifices ont été nécessaires.



La pandémie au coronavirus a surpris le monde. Certes, on savait au moins théoriquement qu’un jour une épidémie mondiale grave pourrait survenir et des plans sanitaires ont été élaborés pour cela. Pourtant, en situation, on n’a pas mis en place le scénario approprié, car on ne s’y était pas préparé sérieusement. On manquait de protections élémentaires (masques, tenues, médicaments, respirateurs…) et surtout de ressources humaines, de professionnels formés.



Des choix ont été nécessaires, des choix difficiles et douloureux, au risque du sacrifice. Le confinement par exemple, était-il nécessaire ? Est-il légitime, impérieux, obligatoire de se sacrifier ? de sacrifier des libertés ? des emplois ? de sacrifier des personnes âgées ou des jeunes ? En vue de quoi ? Sacrifier et se sacrifier, est-ce la même chose ? Un État peut-il exiger le sacrifice de ses citoyens ? La sécurité sanitaire n’est-elle pas alors un minium à garantir ? Comment s’en sortir éthiquement ?