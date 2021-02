Des coachs se mobilisent bénévolement pour accompagner les restaurateurs

Dans notre magazine du 12 février 2021 :

Et si au lieu de jeter, on réparait, on réutilisait, et on recyclait ? C’est le pari de l'économie circulaire. Focus sur l’entreprise Brangeon. Une chronique signée Joris Terrier

Rendez-vous à la Ferme de chez nous, à quelques kilomètres de Cholet. Un magasin de producteurs, pour conjuguer fraîcheur, qualité et circuit court, dans votre consommation. Reportage d'Isaure Deveraux

Un réseau de coachs professionnels accompagne et soutient gratuitement les restaurateurs de l'Anjou et de la Vendée, secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire. Cette initiative a un nom : l'opération 4x4. Entretien avec Astrid Le Fur, coach solidaire. Contact : anjouvendeecs@emccfrance.org