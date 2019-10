Des concerts à Angers et une exposition à Saumur

- Venez à la collégiale St Martin à Angers, découvrir l'exposition de Xavier Veilhan "plus que pierre" , en prenant une leçon de chant avec la maîtrise des Pays de Loire ce 15 octobre à 18H30.



- Ce 15 octobre à 19h30 au musée Jean Lurçat à Angers, découvrez le travail de fusion et d’entrelacement des lignes entre les deux instruments que sont le saxophone et le piano joué par le duo Souillart Acar.



- Du côté de Saumur, une belle exposition à ne pas manquer, la 7ème édition du festival off cheval qui est visible jusqu'au 3 novembre.