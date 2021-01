Des conférences numériques pour faire vivre les musées du départements !

La chronique culturelle

Cette semaine Nout Lequen revient pour nous sur sa lecture de l'ouvrage "Tout autour du Mont Blanc", un beau livre qui, à travers, des photos et des textes livre une vision sensible et poétique de nos sommets. Un ouvrage qui lie carnet de bord, carnet de croquis, album que vous pouvez vous procurer juste ici.



Le coups de coeur du libraire

Nous retrouvons Claire Criscuolo, libraire chez Arthaud qui nous partage son coup de coeur de la rentrée littéraire 2021. Le roman s'appelle "Le bonheur est au bout du couloir à gauche", un livre drôle, léger de Jean Michel Erre et qui rend hommage à travers son narrateur au travail de Michel Houellebecq. Un ouvrage disponible en ligne ou directement magasin.

Le témoignage

Les musées départementaux ont mis en place, pour palier à leur fermeture, une série de conférences en ligne: Le musée Hébert, le musée dauphinois et le musée de l'ancien évêché y participent.

Amélie Meunier-Carus, chargée de l'action culturelle de ce dernier est notre invitée. Du fond à la forme, découvrez la proposition qui vous ait faite de découvrir, immobile, l'histoire de notre département.

La prochaine date est mercredi 27 janvier 2021 et vous pouvez vous inscrire depuis le site du musée de l'ancien évêché.

L'idée positive

Depuis hier et jusqu'à dimanche se tient la 5ème édition des Nuits de la Lecture. Cette année le programme est numérique mais très fourni et accessible à tous les âges !

Vous pouvez participer à ce rendez vous via le site de la bibliothèque municipale de Grenoble.