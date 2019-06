Des dictons du diable !

De Dejfel an d’Wand moole.

Peindre le diable sur le mur.

Em Dejfel uf de Waddel drädde

Mettre le pied sur la queue du diable.



On dit à quelqu’un « Ne peins pas le diable sur le mur ! » quand il parle d’une éventualité fâcheuse qu’on n’a pas envie de voir se produire (comme s’il risquait de la provoquer !).

« Mettre le pied sur la queue du diable », c’est aller résolument au-devant d’un moment qui s’annonce peu agréable ou affronter hardiment un risque. Quand il le faut, on se contente de peu…