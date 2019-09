Des événements à Angers et Liré. N'oubliez pas aussi les journées du patrimoine

- Venez vous initier au tango argentin gratuitement le 20 septembre à la salle de l'Espérance 6 rue du cul d'Agnon à Angers et au kiosque du jardin du Mail le 22 septembre.



- Concert du pianiste virtuose croate Goran Filipec et du charismatique violoniste François Pineau-Benois. Ca se passera le 20 septembre à 20 heures en l'église de Liré.



- A Liré, découvrez l’histoire de la Renaissance, dans ce musée restituant l’époque, la vie et l’œuvre du poète français, Joachim Du Bellay.



- N'oubliez pas ce week-end, les journées du patrimoine. RCF Anjou vous donne rendez-vous le 22 septembre entre 15 heures et 16 heures sur le parvis de la collégiale Saint Martin pour une émission spéciale en direct en en public.