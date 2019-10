Des films des films et un documentaire pour le week-end

En salle cette semaine

-Le traîte: film de Marco Belloccchio

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

-Mon chien stupide: film d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! À l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, un énorme chien mal élevé décide de s’installer dans la maison.

-La Cordillière des songes: film de Patricio Guzman (“L'Oeil d'or”, prix du documentaire, au festival de Cannes 2019)

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili.

-Oleg: film de Juris Kursietis

Oleg est garçon boucher. Il quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère travailler contre un salaire décent.Trahi par un collègue, son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli par un criminel polonais, avant de tomber sous son emprise mafieuse.

-Happy-day, la méditation à l'école: film de Hélène Walter et Eric Georgeault

La méditation de pleine conscience (mindfulness) est une pratique laïque qui séduit de nombreux adultes, mais aussi des enfants de tous âges et de tous milieux. Appuyée par de nombreuses études scientifiques, elle devient courante aujourd'hui dans les écoles. Cette nouvelle approche éducative est une réponse aux besoins des élèves et des enseignants. De la concentration à l'apaisement, en passant par la régulation des émotions, découvrez les effets bénéfiques de cette nouvelle pratique.

Re-sortie

-Quand passent les cigognes: film de Mikhail Kalatozov, palme d'or au festival de Cannes 1958, avec Tatiana Samoilova

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.

Le documentaire de la semaine (avec la plateforme Tënk)

-Eloge de l'arbre: Documentaire d'Eric Watt (2012)

Manifeste poétique et écologique, d’après le texte paru dans "Les Carnets du paysage" de Gilles Clément. Deux hommes, amis de longue date, discutent à une table, tandis que le soir tombe. Ils évoquent la singularité des arbres et des hommes, le jardin planétaire, le nécessaire espoir, l’alternative possible à ce monde. Tandis qu’un arbre change au gré des quatre saisons, qu’une femme devient plante et s’immerge dans un jardin avec les autre végétaux, tandis que des marcheurs par centaines se mettent en route sur un nouveau chemin… les deux hommes inventent un autre monde.

https://www.tenk.fr/grands-entretiens/eloge-de-larbre.html