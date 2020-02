Des films et un documentaire

En salle

-Histoire d'un regard: film de Mariana Otero

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photographie attire son attention qui fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de son regard si singulier.

-Adam: film de Maryam Touzani, avec Lubna Azabalet Nisrin Eerradi

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.

Re-sortie

-L'homme du sud: film de Jean Renoir (1950)

Sam et Nona Tucker ne veulent plus être journaliers agricoles. Après la récolte d'automne, ils décident de cultiver leur propre champ de coton. Avec Daisy et Jot, leurs enfants, et la grand-mère, ils s'installent sur une terre concédée par leur patron, où toutes les désillusions les attendent…



Le documentaire de la semaine ( avec la plateforme Tënk)

-Dans le lit du Rhône: film de Mélanie Pitteloud

De sa source au lac Léman, le Rhône a été corseté depuis 150 ans, apparemment dompté par les humains. Mais le fleuve n'a pas dit son dernier mot ! Ce film engageant et poétique en compagnie d'habitants liés au destin du Rhône est un voyage qui invite à un questionnement universel sur nos relations à la nature et au territoire.