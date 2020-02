Des films, un DVD et un documentaire

En salle

-Notre-Dame du Nil: film d'Atiq Rahimi

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.

-Tu mourras à vingt ans: film de Amjad Abu Alala

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans....

A retrouver en DVD

-Alice et le Maire: film indispensable de Nicolas Pariser dans cette période où l'on parle beaucoup de futures élections municipales...

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Le documentaire de la semaine (avec Tënk)

-L'image qu'on s'en fait: film de Seb Coupy (2019)

Solidement rivés au sol le long des autoroutes, des panneaux gigantesques jalonnent le territoire français. Il s'agit d'exposer des images incontournables, évidentes et réfléchissantes dans lesquelles certains acceptent de se reconnaitre, où d’autres ne se retrouvent pas.