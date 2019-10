Des idées de films pour le week-end

Sorties de la semaine

-Shaun le mouton, La Ferme contre-attaque: film de Willm Becher et Richard Phelan

Objectif Laine !

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

-Matthias et Maxime: film de Xavier Dolan avec Gabriel d'Alemeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Donval

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.

Re-sortie restaurée

-Le temps du Ghetto: film de Frédéric Rossif (1961)

Après leur entrée en Pologne, les Allemands imposent aux Juifs le port de l’étoile jaune et les enferment dans le ghetto de Varsovie. En juin 1943, des résistants juifs se révoltent et préfèrent mourir, les armes à la main, que de continuer à subir la politique d’extermination. Les Allemands ne laisseront du ghetto que du sang, des pierres et des cendres…

Le documentaire de la semaine (avec la plateforme Tënk)

-Le village: documentaire de Claire Simon