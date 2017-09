Des légumes de plus de 500kg au concours national des légumes géants

Et le concours se déroule ce dimanche 1er octobre, le record de France : potiron de 683 kg !! mais aussi pastèque de 47 kg , pomme de terre de 0.795 kg, oignon de 2.934 kg etc…

Au cœur du jardin et tout au long de la journée, vivez une sortie de rentrée ludique et instructive :

Performance de sculpture sur légumes par Frédéric Jaunault (MOF et champion européen de sculpture culinaire),

35 exposants présents au marché du terroir et de l’artisanat,

Dégustation de produits régionaux,

Vente de cucurbitacées du Potager Extraordinaire et exposition de la collection,

Animations pour enfants (atelier nature, sculpture sur ballons, château gonflable…) bar, crêpes et restauration sur place.