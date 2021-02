Fil rouge : des ondes qui aident (...)



REMUSICALISER LE MONDE :

Une chanson pour s’encourager : "Être comme des arbres en ville" (paroles et musique : Martin Ferron) (...)



PEU DE GENS EN PARLENT :

La Génodique, une science qui soigne les plantes et les animaux par le son ! (et ça marche) (...)



MUSIQUE :

Un enchantement pour les oreilles, du baume pour l’âme : "Agnus Deï" de Marc Henric (Remix Martin Ferron) (…)



CULTURE DE SENS :

"Sauvé par la radio" - extrait du spectacle de Jean-Marc Mahy. C’est en écoutant la radio en prison que Jean-Marc Mahy a trouvé un sens à sa vie et a découvert le théâtre, la poésie et la culture qui aident à vivre (…)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation