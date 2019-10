Des petits gestes pour économiser l'energie à la maison

Faire des économies d'énergie et d'argent à la maison, est-ce possible sans faire des investissements importants ? Eh bien oui , c'est possible , tout simplement par des petits gestes de la vie quotidienne , ce que cette émission "planète sciences " nous invite à découvrir grâce à Marjorie Farce, de l'agence pour les économie d'énergie.





Et il y a d'autres gestes économes tels que fermer les volets pendant les nuits froides , fermer la porte des pièces non chauffées de l'habitation , ou baisser le chauffage à 19 degrés après avoir mis une petite laine !

Pour toute information en matière d'économie d'énergie , contacter votre agence locale ALEC , dans le département de la Loire au 04 77 42 65 10