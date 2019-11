Des rendez-vous à Angers

Le festival des Retournés vous propose encore 2 spectacles:

Le mercredi 20 nov à 20h à l’UCO d’Angers : spectacle dansant : « Je danserai pour toi »

Le mercredi 27 novembre à 20h à l’ UCO D’Angers. Vous pourrez rencontrer le visage de Mère Teresa grâce à l’interprétation de Catherine Salviat. Renseignements pour prendre vos places pour ces deux spectacles sur le site du festival des Retournés.



Le jeudi 21 novembre à 20h30, le Rabbin Philippe HADDAD et le Père Philippe LOISEAU échangeront avec vous autour de “Jésus et les Pharisiens" leurs rapports, leurs oppositions, leurs proximités et les polémiques ? Au centre St Jean à Angers. Participation libre aux frais et tous les renseignements sur le site du diocèse d’Angers.



Le vendredi 22 novembre à 20h30, le concert de la Joie au centre des congrès à Angers, organisé par votre radio RCF Anjou. Vos places sont à prendre entre autres à la Fnac, ou sur le site francebillet.



Le mercredi 20 novembre de 7h à 20h, RCF Anjou ouvre ses portes pour vous faire découvrir son fonctionnement et assister aux émissions en direct. Votre radio vous attend donc au centre Saint Jean 36 rue Bara à Angers.



Toute cette semaine s’ouvre le radio don. RCF a besoin de vous et de votre soutien financier. Merci d’avance pour vos dons sur RCF. Fr.