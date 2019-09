Des rendez-vous à Angers, Chemillé-en-Anjou et Saumur

- Le 15 septembre, auront lieu les 10kms d'Angers toujours organisés par l'Entente Angevine Athlétisme (E2A) et la ville d'angers.



- Le lancement de l’Action Catholique des Enfants (ACE) aura lieu le samedi 14 septembre de 9h30 à 16h30, au Centre social de Chemillé-en-Anjou.



- Le 15 septembre, découvrir des œuvres en s'amusant et en se passionnant tout autant, c'est possible pour les plus jeunes et c'est au musée jean Lurçat à Angers.



- Le Cadre Noir de Saumur ouvre ses portes pour les matinales Jeudi 19 septembre.