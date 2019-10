Des rendez-vous à Angers, Ingrandes et Cholet

Le samedi 26 et dimanche 27 octobre toute la journée, les petites sœurs des pauvres, 12 impasse Jeanne Jugan à Angers, vous propose une expo vente : des meubles, des confitures, des fleurs….



Le lundi 28 octobre, visite du centre de maintenance du dépôt et de régulation des bus et tramways d’Angers.

Visite à partir de 10 ans. Attention pièce d’identité obligatoire et réservation à l’office de tourisme d’Angers : 02 41 23 50 00



Le jeudi 31 octobre à 20h30 pièce de théâtre : « Une fleur sur les ruines », dans la salle de Loisirs d’Ingrandes. Comédie d’Olivier Jollivet



Le mercredi 30 octobre à 20h30 au théâtre Saint Louis de Cholet, Pièce de Marc Fayet : l’ordre des choses de M. Fayet : comédie de boulevard avec Pascal Legitimus. Les tarifs vont de 23 à 35 euros. Les renseignements sont sur le site du théâtre Saint Louis de Cholet ou au 02 72 77 24 24.