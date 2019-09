Des rendez-vous à Angers, Murs-Erigné, et La Pommeraye

Bonjour Monsieur Haydn ! Airs d’opéra par Marianne Lambert et le quatuor Liger au grand théâtre d’Angers le mardi 8 octobre à 20h. Réservation sur le site Angers Nantes Opéra.



Découvrir la Colombie et les amérindiens à Murs Erigné à la médiathèque jusqu’au 17 octobre. Lila AKAL photoreporter, présentera son travail sur cette région.



Jusqu’au 30 septembre, venez découvrir les Origamis et la ménagerie de l’artiste Rémou au château d’Angers. Renseignements sur le site du Château d’Angers.



Formation biblique proposée par le Père Philippe Loiseau : Découvrir l’origine du messianisme dans l’Ancien testament à travers le figure du roi David.1ere date le mardi 8 octobre de 9h30 à 16h au centre spirituel La Pommeraye.