Des rendez-vous aux Ponts de Cé, Gesté et Saumur

Le jeudi 31 octobre à 16h00 au théâtre des Dames aux Ponts de Cé : L’arbre sans fin de la compagnie les Compagnons de Pierre Ménard. Ce spectacle gestué et musical dure 35mn et est accessible dès 4ans. La réservation est conseillée au : 02 41 79 75 94





Le dimanche 3 novembre à 11h00, messe télévisée du Jour du seigneur, dans l’église Saint Pierre aux liens à Gesté.



Le vendredi 8 novembre à 20h00 à Saumur à l’Amphithéâtre du Lycée Saint Louis, pièce de Jean Marc Liautaud : Retour de Paque, qui met le lecteur face au jeune Jésus de 12 ans. Cette représentation est accessible des 13 ans. Vous pourrez avoir tous les détails de la pièce sur le site : « le bocal à poisson » à Saumur.



Le samedi 9 et dimanche 10 novembre au monastère des bénédictines de Martigné Briand à Villeneuve. Les sœurs vous proposent une expo vente de leur collection de poteries