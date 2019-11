Des rendez-vous à Avrillé, La Pommeraye, Azé

Le samedi 30 Novembre de 9h à 20h30 et Dimanche 1er décembre de 9h à 17h30 à l’UCO d’Angers. Forum Wahou pour découvrir le beau projet de Dieu pour l’amour humain à la lumière de la théologie du corps selon saint jean Paul II. Pour s’inscrire contacter, camille.augustin49@gmail.com. Le coup du forum est de 10 à 30 euros pour un couple.



Le vendredi 29 ou samedi 30 novembre à Avrillé, le diner de cons par la compagnie des Arthur au centre culturel de Georges Brassens à Avrillé. Réservation directement sur le site du centre culturel d’Avrillé.



A partir du dimanche 1er décembre vous pourrez visiter l’exposition des crèches de tous les pays au centre spirituel la Pommeraye. Elle belle façon de vivre la période de l’Avent. Cette visite est sur rdv. Pour vous inscrire il vous suffit d’envoyer un mail au centre spirituel la Pommeraye.



Le dimanche 1er décembre à 14h30, concert avec la chorale des chœurs d’Azé dans l’église Saint Martin de Carbay, au profit de la restauration de l’église du village qui a besoin de l’aide de chacun pour garder toute sa majesté. La réservation est conseillée et le tarif est de 8 à 10 euros.



Je vous souhaite une très belle fin de semaine et un très beau 1er dimanche de l’Avent toujours à l’écoute de RCF.