Des rendez-vous à Cholet, St Florent-le-Vieil, Saumur

Le samedi 23 novembre à Cholet de 9h30 à 13h30 à la maison des Œuvre, Journée de formation pour tous les éducateurs pour mieux répondre aux questions que se posent nos jeunes face à leur foi.

Vous retrouverez tous les renseignements sur le site du doyenné d’Angers ou de Cholet.



Le vendredi 22 ou le samedi 23 novembre à 19h45, LE THÉ TRE ENCHANTANT vous propose un diner spectacle : « le diner de contes » dans les caves Ackermann à Saint Hilaire Saint Florent autour d’un repas gastronomique. Les places sont limitées donc réservation sur le site du : « théâtre enchantant ».

Le mardi 26 novembre visite avec un guide de Saint Florent le Vieil. L’histoire de cette cité angevine des bords de Loire à travers les âges. La réservation est possible jusqu’au lundi 25. Renseignement à l’office de tourisme de Saumur.



Le samedi 23 novembre à 18h55 précises, Opéra AKHNATEN de New-York au cinéma le grand palace de Saumur.

Vous pouvez réserver vos places directement au cinéma le Grand Palace de Saumur.



Le samedi 23 ou dimanche 24 novembre. Les musés des Blindés et de la Cavalerie se transformeront en Escape game. Vous devrez aider le soldat du futur dans sa quête pour retrouver un traité de paix. 2h30 d’aventure pour retrouver le traité volatilisé. Tous les renseignements sur le site de France échappe toi.



Toute cette semaine s’ouvre le radio don. RCF a besoin de vous et de votre soutien financier. Merci d’avance pour vos dons sur RCF. Fr.