Des rendez-vous à Doué la Fontaine, St Rémy la Varenne, Brézé et Baugé

- Dans le Saumurois, l'équipe du Bioparc à Doué la Fontaine vous attend avec les plus petits pour vous faire vivre des contes sur l’univers animalier des livres jeunesse.



- Les Hortomnales à Saint Rémy-la-Varenne c'est les 26 et 27 octobre.



- Pourquoi ne pas relever le défi lancé par les fantômes du château de Brézé et ses légendes pendant les vacances de la Toussaint ?



- Les visites théâtralisées à Baugé de l’Hôtel-Dieu le samedi et du Château le dimanche