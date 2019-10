Des rendez-vous à Marcé, Angers et Beaufort-en-Anjou

Une exposition géante de Playmobil aura lieu du 24 octobre au 31 octobre à Marcé à l’Espace Air passion.

Le prix est de 3 à 6 euros qui inclus aussi l’accès à tout l’espace Air Passion.



Le mercredi 23 octobre à 10h30 dernière visite théâtrale d’Edwige Latrille, au musée des sciences naturelles à Angers. Présentation des océans et toutes les espèces disparues de l’air paléontologique. Cette visite dure 1h30 avec un forfait famille de 15 euros. Dernier jour ce mercredi 23 octobre.



A Beaufort en Vallée visite contée de l’exposition Mulivers les jeudi 24 ou 31 octobre à 10h30 au musée Joseph Denais. Cette exposition adaptée aux plus jeunes, réserve deux créneaux en fonction de leur âge: Pour les 3 à 6 ans, visite à 10h30 et 15h pour les 7-12 ans avec un atelier robotique.

Réservation recommandée au musée de Beaufort tel : 02 41 80 26 87.