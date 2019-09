Des rendez-vous à Marson, Cholet, La-Salle-de-Vihiers

Exposition Land Art au château de Marson jusqu’au 30 septembre sur les pas des Fables de Jean de la Fontaine. Renseignements auprès du site des Villages et Promenades Botaniques en Saumurois.



La première gorgée de bière de Philippe Delerme lue et réinterprétée par la compagnie Zig Zag le samedi 5 octobre à 15h à la médiathèque Elie Chamard à Cholet. Renseignements sur le site de Cholet.fr.



Pause musicale avec Le couple Lemaire qui mettre en musique la petite voix de Sainte Thérèse. Le samedi 5 octobre à 20h. à la Salle de Vihiers à Chemillé en Anjou.



Marcher, partager, prier tous les dimanches de 10h à 16h30 sur un circuit de 12km diffèrent tous les dimanches. Renseignements auprès du diocèse 49 et Chantal Pavageau.