Des souris pour étudier les leucémies de l'enfant

La leucémie, ou cancer du sang touche 20 000 personnes chaque année et représente environ 29% des cancers chez les enfants. On dit LA leucémie, il faudrait plutôt parler DES leucémies.



"Rencontre avec Françoise PFLUMIO, chercheuse à l'INSERM, qui nous aide à mieux comprendre ces maladies, et nous explique les moyens qu'elle développe pour faire avancer la recherche dans ce domaine.

Pourquoi cette photo pour illustrer cette émission ?

Françoise PFLUMIO l'explique :

""Il n’y a pas que moi sur cette photo, mais justement elle traduit bien mon état d'esprit : je ne fais rien toute seule. En plus figurent sur cette photo à la fois des gens de mon équipe actuelle et des gens qui en sont sortis (anciens thésards et post-doc) et qui aiment continuer à dialoguer/collaborer avec moi"".



Lien pour en savoir plus : http://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/IRCM/Equipes/LSHL.aspx

