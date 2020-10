Des têtes connues ou moins connues au programme de Rezz'O61en octobre

On partira à l'est avec Rédér Nouhaj et ses musiques issues du Caucase mystérieux, avant de revenir en France pour retrouver JP Nataf et Jean-Christophe Urbain, deux Innocents qui nous proposeront les tubes de leurs débuts mais aussi de belles et nouvelles compositions. Avant de finir avec une jeune pousse de la chanson française, Mood, découverte dans The Voice et 2016 et qui mène tranquillement son petit bonhomme de chemin... Tout cela présenté par Claire Aubrat, Cheffe du bureau de l'Action Culturelle et de la Diffusion - Programmatrice RezzO61.