Des visites numériques de musées pour les publics empêchés !

la chronique expo

C'est Colette Dasse-Hartaut qui prend cette semaine les commandes de la chronique pour fêter avec nous un anniversaire : Les 30 ans de l'Espace Vallès !

Cette galerie municipale d'art contemporain de St Martin D'Hères a décidé pour l'occasion de ré-inviter 30 artistes qui avaient participé à la vie du lieu depuis sa création.

Leurs oeuvres sont à admirer jusqu'au 24 avril sur place. Mais pour prolonger le plaisir hors confinement, certaines seront exposées ensuite dans la toute nouvelle Artothèque de l'Espace Vallès !

© Crédit Photo Espace Vallès (De gauche à droite)

Estelle Jourdain "Point Ligne Plan" (2018) Philippe Veyrunes "11-20" (2020) Anne Abou "Tous en Scène Atelier14" (2013)

Le coup de coeur du libraire

Claire Criscuolo nous partage son dernier coup de coeur littéraire : Les damnés de la Commune.

Une série de trois bandes dessinées, signées Raphaël Meyssan et qui retracent, à travers un vrai travail d'enquête et d'investigation l'histoire de la Commune de Paris.

Des bandes dessinées a acheter dès à présent directement en librairie ou sur le site de commande en ligne !



Le témoignage

Même si les musées sont fermés, l'art s'exporte, sort des galeries et des couloirs pour investir... vos ordinateurs !

La société Wherevart propose des visites numériques de centaines de lieux culturels à travers la région, le pays et le monde !

Des châteaux aux petites galeries en passant par les grottes, cette initiative permet à tout public empêché de profiter de la culture gratuitement et en immersion !