Le fil rouge : Désaliénations et libertés !



REMUSICALISER LE MONDE

"De la liberté à l’aurore"

Création de Martin Ferron (Paroles, musiques & Interprétations)



POÉSIES & MUSIQUE

La Désaliénation et la Liberté nous appellent à suivre notre propre chemin dans l’honnêteté, la fraternité et l’équilibre à diversifier notre pensée et nos vies face aux idéologies et aux intérêts à chercher la nuance, l’ouverture et l’amour à remusicaliser le meilleur de nous-mêmes en même temps que les structures et les techniques enchaînantes…



"Samian - Tshinanu, Tous ensemble"



BESOIN d’AILLEURS

Coltan et Cobalt du Congo, minerais essentiels à notre téléphones (…).

Un projet pilote permet de tracer la voie vers plus de justice et de liberté.

Patrick Kahondwa au Congo



CULTURE DE SENS

Création radio inspirée d’un conte malgache.

Ce fiction sonore appelle à nous libérer de nos aliénations

et à faire bouger les lignes…



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation & Texte