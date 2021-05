Fil rouge : Désaliénations et libertés !



REMUSICALISER LE MONDE :

« De la liberté à l’aurore », Création de Martin Ferron (Paroles, musiques &

Interprétations) (…)



MUSIQUE DE SENS :

La Désaliénation et la Liberté nous appellent à suivre notre propre chemin

dans l’honnêteté, la fraternité et l’équilibre; à diversifier notre pensée et nos vies face aux idéologies et aux intérêts, à chercher la nuance, l’ouverture et l’amour, à remusicaliser le meilleur de nous-mêmes, en même temps que les structures et les techniques enchaînantes…« Samian - Tshinanu, Tous ensemble » (…)



BESOIN d’AILLEURS :

Coltan et Cobalt du Congo, minerais essentiels à notre téléphones (…).

Un projet pilote permet de tracer la voie vers plus de justice et de liberté.

Patrick Kahondwa au Congo (…)



CULTURE DE SENS :

Création radio inspirée d’un conte malgache.

Ce fiction sonore appelle à nous libérer de nos aliénations

et à faire bouger les lignes (…)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation



Martin Ferron - MICROPHONE FRANCOPHONE

Emission 36 - 10e saison