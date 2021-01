Dessin + Art contemporain = Galerie Modulab : une équipe passionnée et bénévole

A la date de diffusion de l'émission, plus de 36 jours de fermeture "infondée" des lieux de culture... (2)

Nous recevons l'une des exceptions à ces fermetures : En studio, la fondatrice de la galerie Modulab : Aurélie Amiot.

-"Signaux Noirs" d'Olivier Garraud : Exposition jusqu' au 20 février 2021. Ouvert, le Jeudi, Vendredi et Samedi de 14 à 17h30.

-Le projets à venir en plus de l'anniversaire des 10 ans de la galerie :

https://www.modulab.fr/actualites/esch-2022-capitale-europeenne-de-la-cu...

Plus d'infos :

https://www.modulab.fr/ 28 Rue Mazelle, 57000 Metz

+33 (0)6 76 95 44 09

