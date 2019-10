Xavier Mateos a profité du Festival des imaginaires ludiques 2019, pour rencontrer Léandre Proust, qui représentait la maison d'édition Lucky Duck Games. Il nous parle de la sensation ludique du moment, sur la plateforme Kickstarter jusqu'au 15 octobre, le jeu "Destinies : Time of legends" collaboration entre Lucky Duck et Mythic Games, pour un jeu de société alliant savament le jeu de plateau avec figurines et application mobile.