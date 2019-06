Deux films et des DVD

N'oubliez pas

-Lucie Après moi le déluge: documentaire de Sophie Loridon

Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a changé. Depuis toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de cette cousine éloignée. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. Durant un an, au fil des saisons, nous allons à sa rencontre avec une caméra. Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes transportés dans un univers fait de simplicité…Nous ramenant à l’essentiel.

Trois routes essentielles

-11 fois Fatima: de Joao Canijo (sortie en salles)

Durant 10 jours, 11 femmes d'un même village du Nord du Portugal se lancent dans un pèlerinage de 400 km à pied jusqu’à Fátima. Elles devaient partager un grand moment de joie et communion. Mais l'extrême dureté physique du voyage les mènera à des conflits frisant parfois la crise de nerfs collective. Et malgré leur grande complicité du départ, leurs véritables identités changeront le cours du chemin ….

-China gate: de l'américain William Fuller (1957) (sortie DVD Carlotta) avec Gene Barry, Angie Dickinson et le grand Nat-King-Cole

Dans les dernires jours de la guerre d'Indochine,une jeune Eurasienne se porte volontaire pour aider un groupe de mercenaires à détruire un dépôt d'arme près de la frontière chinoise. Une œuvre éminemment personnelle dans la carrière du grand Fuller, à découvrir pour la 1re fois en Blu-Ray et DVD dans sa version restaurée !

-La juste route: du hongrois Ferenc Török (1945) (sortie DVD ESC Édition) Hongrie 1945,

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer leurs biens. Leur arrivée questionne la responsabilité de certains et bouleverse le destin des jeunes mariés.