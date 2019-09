Développement durable ou décroissance contrôlée, quelle espérance pour demain?

Augmentation des températures, fonte des glaciers, perte de biodiversité, mais aussi cette sixième extinction des espèces dont parlent les scientifiques, la pollution de l’eau, de l’air et des sols, la raréfaction des ressources naturelles... Le tableau de notre planète est bien sombre et les perspectives d’avenir peu engageantes.



Est-il encore possible de faire comme si de rien n’était et de continuer à vivre comme avant, sans rien changer ou en faisant seulement de petits aménagements à la marge de nos habitudes de vie ? Et si l’on prend acte de cet état des lieux, est-on condamné au pessimisme, à la tristesse, à la colère et à la désespérance ? Est-il possible d’être à la fois lucide et heureux d’habiter cette planète et confiant dans l'avenir ?



Des questions au coeur de cette table-ronde enregistrée à Paray-le-Monial le 18 juillet 2019, au cours de l’une des sessions d’été organisées par la communauté de l’Emmanuel. Dans le cadre de cette session, certains participants ont choisi un parcours intitulé "Écologiser l’économie".



Au cours de la table-ronde, les participants du parcours "Écologiser l'économie" entrent en dialogue ave Jean-Philippe Pierron et Emmanuel Paul. Les échanges sont à la fois étayés par les connaissances et l'expérience des deux intervenants et nourris des questionnements, des expériences mais aussi des inquiétudes et de l'espérance des sessionnistes.