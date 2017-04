© 2006 David Evers - Islam et Chrétienté, Egypte via Flickr

La présence de croyants musulmans au sein de notre société pose bien des questions dont s'emparent actuellement de multiples instances politiques et médiatiques, le débat oscillant entre rejet et interrogations inquiètes, dans un contexte social tendu.

Le diocèse de Bordeaux porte depuis longtemps le souci des relations avec l'Islam, manifesté par la mise en place du Secrétariat diocésain pour la rencontre avec l'islam. Un groupe d'amitié islamo-chrétien existe depuis dix ans maintenant et propose régulièrement des conférences de formation théologique, en collaboration avec l'Institut Pey Berland.

Ainsi cette année en février, la session « Apprendre à dialoguer avec les croyants musulmans » était animée par Georges Jousse. Et le 29 mars dernier, le groupe d'amitié islamo-chrétien proposait sa conférence annuelle de formation théologique sur le thème « Eglise et Umma » avec une intervention conjointe du Père Didier Monget et du recteur de la mosquée el Houda de Bordeaux Tareq Oubrou, autour de la question d'autorité et de communauté via deux approches de la communauté des croyants : espaces de liberté ou de contraintes, mission ou action ?

Pour parler de cette actualité du dialogue avec l'islam dans le diocèse de Bordeaux, Daniel Ambry, nouveau délégué épiscopal pour la rencontre avec l'Islam, était l'invité de Michèle de Brugière dans "Dialogue avec nos contemporains". A écouter sur RCF Bordeaux 88.9 FM le samedi 6 mai à 9h30 rediffusée le lundi 8 mai à 11h30, puis à écouter en podcast ci-dessous.