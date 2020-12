Diane Dupré Latour, Fondatrice des "Petites cantines", des restaurants solidaires

Devenu veuve à 32 ans , mère de trois enfant Diane Dupré Latour abandonne son métier de journaliste economique pour fonder Les Petites Cantines, des restaurants solidaires et participatifs où chacun donne et participe comme il peut. Pour rompre la solitude et créer du lien dans son quartier, six de ces restaurants ont ouvert en France , trois autres sont en projet. Rencontre avec une jeune femme qui a choisi la Vie ...en lien étroit avec les autres