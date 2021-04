[Diaporama] En visite au musée de la mine de Cap Garonne

Faire d'une contrainte une opportunité. C'est dans cette démarche que le musée de la mine de Cap Garonne a décidé, à l'annonce du deuxième confinement en octobre dernier, de revoir l'aménagement du lieu, qui n'avait pas connu d'évolutions majeures depuis son ouverture, en 1994. Prinipaux changements ? La révision de la scénographie et la création d'un second parcours dit "Découverte".

En attendant de pouvoir fouler le sol de la mine à sa réouverture, RCF vous emmène en visite guidée avec Jérôme, agent du patrimoine.



"Ici, la couleur verdâtre, c'est du vert-de gris, c'est du minerais de cuivre", explique Jérôme, agent du patrimoine au sein de la mine. Le musée, auparavant scénographié en trois parties, a été restructuré. Le parcours "Coeur de mine" (visite guidée) en comprend désormais quatre.



La salle des lampes, le percement de galeries par groupe de trois, un vélo-rail, le travail des femmes qui triaient le minerais... Pour la partie historique, les scenettes autrefois réparties sur l'ensemble du site sont désormais regroupées dans un seul espace. "Cela nous permet sur 360° d'expliquer toute l'histoire et de gagner en visibilité." Par ailleurs, chaque scenette est accompagnée de sa photo de l'époque.



Vient ensuite l'espace géologique. "Cela nous faisait défaut. C'est une zone qui nous avons entièrement mise en place depuis novembre." A la fois destiné au grand public et aux groupes scolaires, ce stand propose par exemple une échelle du temps géologique. "On peut ainsi facilement voir que la roche sur laquelle vous marchez a... 252 millions d'années !"



"Nous avons récupéré un bout de ripple mark, que l'on ne peut normalement pas voir pendant la visite, pour le montrer. N'hésitez pas à toucher pour sentir les vaguelettes, c'est fait pour. On imagine ainsi plus facilement le courant qui a été fossilisé", encourage l'agent du patrimoine.



Le "Coeur de mine" est la partie la plus profonde de la visite. "On a tout enlevé, il n'y a plus décor." Une épuration couplée à des jeux de lumière qui permettent au visiteur de mieux admirer les minéraux.



L'azurite est un minéral primaire du cuivre. Il est ici en forme de rosette.



"Vous avez devant vous la partie arrêtée en 1917." Seul changement depuis : dans les années 50, une champignonnière était abritée dans le fond.



Le quatrième et dernier espace est dédié à la minéralogie, de Cap Garonne et du monde (ici sur la photo).



Au parcours "classique" vient désormais s'en ajouter un second. Ce "circuit découverte" est une zone plus petite, qui se visite en autonomie. Elle comprendra une exposition de sable, une reconstitution d'une galerie de mine de charbon du Tarn, une reconstitution d'une mini fonderie, une fresque, un espace "lounge" et un espace dédié à Jules Verne.



C'est également cet espace qui accueillera une exposition temporaire, en relation avec la géologie, la roche et les mines, dont le thème n'a pas encore été dévoilé.