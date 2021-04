Dinard, le Brighton français !

C'est sans doute la plus anglaises de toutes les villes françaises ! Dinard fait face à St Malo. De quoi attirer les grands noms du XIXème : Churchill, Agatha Christie et bien d'autres ...



Trains, hôtels prestigieux et grands couturiers, compagnie aérienne, tout est rapidement fait pour attirer du beau monde !



On retrace la glorieuse époque de cette station balnéaire pas comme les autres dans "Un petit Goût d'Angleterre avec Eric Simon.