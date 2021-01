Direction le Vercors et sa Foulée Blanche pour (bien) commencer l'année !

la chronique expo

Malgré la fermeture des musées on s'efforce de vous parler à nouveau expositions et même expositions en ligne ! Elisabeth Roy a eu la chance de visiter la rétrospective du Musée Hébert consacrée au peintre et sculpteur Carpeaux ! Elle nous livre son impression à l'occasion de la mise en ligne d'une visite virtuelle de l'exposition !



Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Pour débuter cette nouvelle année sur une note joyeuse, Emmanuelle Methel, libraire chez Arthaud, spécialiste de la littérature jeunesse nous partage ces coups de coeur sur le thème de l'humour ! Tous ces albums sont disponible en magasin directement mais aussi en ligne sur le site internet de la librairie.



L'invité

Nous avons le plaisir de recevoir Patrick Marquet, le directeur de la Foulée Blanche, mythique course de fond qui se déroule chaque année dans le Vercors. Malgré le contexte sanitaire, le rendez vous est maintenu mais sous une forme unique et innovante: numérique et étalée sur tout le mois de janvier ! Pour vous frotter aux parcours de la Foulée Blanche, ça se passe par ici !