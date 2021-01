Au programme :

- Disney dévoile ses plans pour l'univers Marvel

- Electronic Arts achète Codemasters

- Nintendo, Sony et Microsoft forment une alliance

- la comédie musicale Ratatouille devient une réalité

- le nouveau film Donjons&Dragons refait parler de lui

- la Bibliothèque du Congrès ajoute The Dark Knight et Shrek à la National Film Registry