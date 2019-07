Djihad : le théâtre au service de la tolérance

En 2014, Ismaël Saïdi, ancien de la police bruxelloise, devenu auteur, comédien et metteur en scène, écrit la pièce Djihad répondant à l'urgence de prendre en compte " la vie de jeunes paumés, nés dans un pays qui ne devait pas être le leur au départ, en rupture identitaire et qui ne trouvent pas leur place dans la société". Djihad connaît un succès exceptionnel. La pièce a été jouée plus de 1200 fois en Belgique, France mais aussi au Canada, au Japon, en Allemagne. Depuis plusieurs mois, la Petite Vigne souhaitait faire venir ce spectacle. Désir accompli le 9 février dernier dans une salle comble. Les 260 spectateurs ont, après la représentation, dialogué avec les acteurs qui ont mis en avant l'importance de ce travail théâtral pour lutter contre la radicalisation.